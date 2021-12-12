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تكريم علاء الغطريفي في النسخة الثانية من ملتقى شباب الإعلام العربي

06:35 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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تصوير- محمود بكار:

كرمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس ملتقى شباب الإعلام العربي، علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، خلال فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي في نسختة الثانية.

وبدأت اليوم الأحد، فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي، في نسخته الثانية، وتنتهي في الثلاثاء لامقبل، تحت شعار "صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة- فرص وتحديات".

ويعقد الملتقى برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة نشوة عقل، أستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أمينا تنفيذيا للملتقى، وعليا حسن، رئيس وحدة العلاقات العامة بإعلام القاهرة، وسامح رأفت رئيس وحدة الخدمات الطلابية بإعلام جامعة القاهرة، منسقا عاما للملتقى، ومدير التسويق نهلة طارق.

ويشمل الملتقى جلسات نقاشية بين خبراء الإعلام والشباب، وورش عمل تدريبية يقدمها رموز إعلامية بارزة، كما يشمل مسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر (أفلام وثائقية-إعلانات مصورة- حملات) في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

ملتقى شباب الإعلام العربي علاء الغطريفي هويدا مصطفى كلية الإعلام مجموعة أونا للصحافة والإعلام صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا

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