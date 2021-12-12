رئيس صحة الشيوخ: من العار أن يموت طفل مصري بالهيموفيليا في القرن الـ21

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعين اليوم الأحد، حيث ناقش الأول "قضية الزيادة السكانية"، وناقش الثاني مرض الهيموفيليا (النزف الوراثي).

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه لا بديل عن علاج وقائي منزلي لمرض الهيموفيليا يحفظ حياتهم وكرامتهم، مضيفًا أنه تم إعطاء مهلة أسبوعين تبدأ اليوم لمسؤلي التأمين الصحي للانتهاء من وضع البروتوكول الوقائي المنزلي وآليات تنفيذه.

وقررت اللجنة استدعاء رئيس المجالس الطبية الأحد المقبل، لمناقشته في أوضاع المرضى خارج مظلة التأمين وتطبيق العلاج الوقائي المنزلي لهم.

وأوضح جزر، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الاحتاجات الخاصة أصبح من العار أن يموت طفل من النزيف "الهيموفيليا" في القرن الـ21 نتيجة البيروقراطية غير المبررة في صرف الدواء بالرغم من توافره.

بينما قال مسئولو هيئة الشراء الموحد: "لم نقصر في توفير العلاج وعلى استعداد لتلبية كافة الاحتاجات فورًا".

من ناحية أخرى، كلفت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدكتورة نيڤين چورچ والدكتورة سلوى الحداد، بمتابعة ما تم التوصية به في اللجنة، والعرض على اللجنة حتى الانتهاء من حل المشكلة نهائيًا.​