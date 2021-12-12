Masrawy logo white

رئيس صحة الشيوخ: من العار أن يموت طفل مصري بالهيموفيليا في القرن الـ21

06:32 م الأحد 12 ديسمبر 2021
رئيس صحة الشيوخ: من العار أن يموت طفل مصري بالهيموفيليا في القرن الـ21

الهيموفيليا

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعين اليوم الأحد، حيث ناقش الأول "قضية الزيادة السكانية"، وناقش الثاني مرض الهيموفيليا (النزف الوراثي).

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه لا بديل عن علاج وقائي منزلي لمرض الهيموفيليا يحفظ حياتهم وكرامتهم، مضيفًا أنه تم إعطاء مهلة أسبوعين تبدأ اليوم لمسؤلي التأمين الصحي للانتهاء من وضع البروتوكول الوقائي المنزلي وآليات تنفيذه.

وقررت اللجنة استدعاء رئيس المجالس الطبية الأحد المقبل، لمناقشته في أوضاع المرضى خارج مظلة التأمين وتطبيق العلاج الوقائي المنزلي لهم.

وأوضح جزر، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الاحتاجات الخاصة أصبح من العار أن يموت طفل من النزيف "الهيموفيليا" في القرن الـ21 نتيجة البيروقراطية غير المبررة في صرف الدواء بالرغم من توافره.

بينما قال مسئولو هيئة الشراء الموحد: "لم نقصر في توفير العلاج وعلى استعداد لتلبية كافة الاحتاجات فورًا".

من ناحية أخرى، كلفت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدكتورة نيڤين چورچ والدكتورة سلوى الحداد، بمتابعة ما تم التوصية به في اللجنة، والعرض على اللجنة حتى الانتهاء من حل المشكلة نهائيًا.​

الهيموفيليا مجلس الشيوخ محمد جزر النزف الوراثي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا