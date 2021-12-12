وزيرة الهجرة تشارك في حفل ختام دبلوم المهارات الحديثة بالعمل البرلماني

كتب- أسامة علي:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتجربة البرلمانية المصرية، مؤكدة تخصيص نحو 25% من مقاعد البرلمان للسيدات، وصولا لأكثر من 165 برلمانية في الدورة الحالية، يعكس الحرص على تكامل الجهود الرقابية والتشريعية للبرلمانيات مع وزارة الهجرة ودورهم المتفهم والمتعاون للوصول لهدف مشترك هو تلبية احتياجات المواطنين بالخارج.

جاء ذلك على هامش مشاركة السفيرة نبيلة مكرم اليوم الأحد، في حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني، بدعوة من عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث قدم الدورة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، التابع لجامعة الدول العربية لنحو 60 برلمانية من 14 برلمانًا عربيًا.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود معهد الدبلوماسية في تدريب البرلمانيات العربية، على المهارات الحديثة للعمل البرلماني، مؤكدة أن المرأة العربية قادرة على صنع تغيير حقيقي سواء في العمل الدبلوماسي أو البرلماني أو غيره، بحسب بيان اليوم/الأحد/ لوزارة الهجرة.

وأثنت الوزيرة على دور المرأة المصرية بالخارج والداخل، وأنها تعطي المثل لدور المرأة العربية بما تقدمه من دعم للأسرة، وحرص على هوية الأبناء، مشيرة لمبادرة "الذرية الصالحة" التي أطلقتها الوزارة مع الأزهر الشريف، للحفاظ على الأجيال الجديدة وكيان الأسرة، إضافة لدور الأم في تعزيز الهوية الوطنية ودعم اللغة العربية في مواجهة حروب الوعي وطمس الهوية.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود عادل العسومي، وحرصه على التعاون مع وزارة الهجرة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، و على دعم المبادرات والجهود الفاعلة في المجتمعات العربية، موضحة المشاركة في ندوة على هامش معرض إكسبو في دبي، لدق جرس إنذار بأهمية اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر، وللترويج لأهداف المبادرة والاحتفاء بلغتنا الثرية ومفرداتها التي توضح جمال اللغة العربية وعمق تراثنا وحضارتنا.

وتابعت وزيرة الهجرة: "فخورة بوجودي بين قامات من الشخصيات العربية التي تظهر دور المرأة العربية القيادي، وأهمية الدور الذي قام به البرلمان العربي للتكاتف لنصبح خط دفاع واحد عن صورة وشخصية السيدة العربية، موضحة أننا نشهد عصراً ذهبيا للمرأة العربية، لنجد أول رئيسة وزراء في تونس، ورئيس برلمان في البحرين، أول سفيرة للسعودية بالولايات المتحدة، وفي مصر تتولي ثماني مصريات حقائب وزارية، وغيرها من سبل التمكين في الكثير من الدول العربية، بجانب نحو 165 برلمانية في مجلس النواب المصري".

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بتعاون البرلمانيات العربيات لتبادل الخبرات والإثراء المعرفي، وأن صوت المرأة العربية يحتاج المساندة، بما للسيدات العربيات من فكر وإرادة، قادرين على ترك بصمة إيجابية في المجتمعات العربية.

وتابعت وزيرة الهجرة: "لقاء السيدات العربيات في بيت العرب، يؤكد أهمية دور السيدات العربية، وأهمية دعمها لمواجهة التحديات والحروب الإلكترونية والشائعات، وأن في اختلافنا تنوع يثري التعاون ويفتح سبل أرحب للمستقبل".

وتناولت الفعاليات عرضاً لجهود البرلمان العربي ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وجهود التنسيق لتبادل الخبرات، بجانب تكريم المشاركات من عدد من البرلمانات العربية.