الزراعة: الحجر الزراعي يشارك في معرض فوود أفريكا 2021

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية.

وأعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، عن مشاركة الحجر في المعرض كشريك أساسي في منظومة التصدير والاستيراد الزراعي حيث يعد البوابة الرئيسية للنفاذ إلى الأسواق الجديدة كما يعتبر صمام الأمان للواردات الزراعية.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن المعرض يمنح فرصة مهمة لاستكشاف ودخول السوق المصري الكبير وصناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الأفريقية من خلال طريقته المبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات.

وأوضحت الوزارة، أن المعرض يمثل بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.

ويقام على هامش المعرض عدة اجتماعات رئيسية ومنها الاجتماعات الفنية بين الحجر الزراعي المصري وممثلي الجانب الروسي ضيف شرف المعرض هذا العام وممثلي التمثيل التجاري المصري في موسكو.​