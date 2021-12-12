المدارس خاوية.. برلمانية: مدارس مطروح وسيوة ليس بها مدرسون

كتب- مصراوي:

قالت النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن مدارس مطروح وسيوة خاوية من المدرسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضافت السنوسي أن المدارس في محافظة مطروح ومدينة سيوة لا يوجد بها مدرسون منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن، مشيرةً إلى أن الترم الأول قارب على الانتهاء ولا يوجد مدرسون في المدارس ومش عارفين نعمل إيه.

جدير بالذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، كانت ناقشت خلال اجتماع سابق طلبات إحاطة مقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي لم يحضر حينها أيضًا الاجتماع.

وقال مصدر برلماني من داخل الاجتماع لـ"مصراوي"، حينها، إن الوزير طارق شوقي لم يحضر، وحضر مكانه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رضا حجازي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم حضور الوزير المختص خلال مناقشة مصير الطلاب؛ خصوصًا الأطفال، معربين، وقتها، عن استغرابهم لعدم حضوره رغم تحديد موعد الجلسة منذ فترة طويلة.