كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد قليل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان وزير الإسكان التقى في يوليو الماضي، ممثلى إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر، والتى تضم عدداً من أشهر المستشفيات بالقاهرة، لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​