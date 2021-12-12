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حتى تقوم له قائمة.. برلماني يطالب الحكومة بإنشاء وزارة للتعليم الفني

04:18 م الأحد 12 ديسمبر 2021
حتى تقوم له قائمة.. برلماني يطالب الحكومة بإنشاء وزارة للتعليم الفني

النائب سليمان وهدان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سليمان وهدان، الحكومةَ بإنشاء وزارة للتعليم الفني؛ حتى تقوم له قائمة، على حد تعبيره، ومواكبة العنصر البشري سوقَ العمل.

وقال وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن القانون يعد استحقاقًا دستوريًّا ومكملًا للدستور .

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على مستوياته كافة، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

سليمان وهدان الحكومة إنشاء وزارة للتعليم الفني سوقَ العمل

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