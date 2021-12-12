6 عمارات.. بدء إزالة العقارات المتعارضة مع توسعات دائري جنوب الجيزة -فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري جنوب المحافظة.

وقالت المحافظة إنها رفعت من خلال حي جنوب الجيزة، معدات "الجاك هامر"؛ أعلى العقارات والبدء في إزالتها بنطاق منطقة محمد مهدي، بعد تعويض قاطنيها المستحقين، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

وكشف مصدر بمحافظة الجيزة عن تفاصيل أعمال الإزالات الجارية هناك، موضحًا أن منطقة محمد مهدي متفرعة من شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وجار العمل على إزالة نحو 6 عمارات حتى الآن.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن إحدى العمارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري وجار إزالتها تضم نحو 13 طابقًا، لافتًا إلى تعويض نقدي للمستحقين قاطني هذه العمارات قبل قرار الإزالة .

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.