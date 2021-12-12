محافظ الجيزة يتابع نقل موقف بفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع انتظام تواجد سيارات السرفيس بالساحة الجديدة التي جهزتها المحافظة من خلال حي الهرم بجوار سنترال المريوطية بدلا من الموقف العشوائي بمنطقة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل.

يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري للتأكد من تواجد سيارات السرفيس بالموقع الجديد المخصص لهم لتنظيم أماكن تواجدها.

وأوضحت المحافظة، أن أعمال نقل سيارات السرفيس إلى الموقف الجديد بجوار سنترال المريوطية، شهدت تواجد ومتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .