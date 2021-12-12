Masrawy logo white

محافظ الجيزة يتابع نقل موقف بفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية

03:33 م الأحد 12 ديسمبر 2021
محافظ الجيزة يتابع نقل موقف بفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع انتظام تواجد سيارات السرفيس بالساحة الجديدة التي جهزتها المحافظة من خلال حي الهرم بجوار سنترال المريوطية بدلا من الموقف العشوائي بمنطقة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل.

يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري للتأكد من تواجد سيارات السرفيس بالموقع الجديد المخصص لهم لتنظيم أماكن تواجدها.

وأوضحت المحافظة، أن أعمال نقل سيارات السرفيس إلى الموقف الجديد بجوار سنترال المريوطية، شهدت تواجد ومتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .

اللواء أحمد راشد الجيزة نقل موقف فيصل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|غياب.. وزير التعليم لن يحضر جلسات البرلمان للمرة الثانية ونواب: يقدم استقالته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا