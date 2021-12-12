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الصيادلة: حكم بإغلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية

03:32 م الأحد 12 ديسمبر 2021
الصيادلة: حكم بإغلاق تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية

نقابة الصيادلة

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الصيادلة، إن محكمة جنح مستأنف جنوب أصدرت حكما بإغلاق تطبيق "صحتك" الإلكتروني لبيع الادوية عبر الإنترنت، وذلك في البلاغ الذي تقدمت به النقابة للنيابة والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النقابة في بيان، أن الحكم يأتي تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة في مواجهة التطبيقات الإلكترونية التي تبيع أدوية عن طريق الانترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.

وحذرت النقابة جميع المواطنين من شراء الأدوية عن طريق تطبيق "صحتك" حيث أصبح بموجب الحكم بالغائه كيان غير قانوني، كما طالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى.

نقابة الصيادلة إغلاق تطبيق إلكتروني بيع الأدوية تطبيق صحتك

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