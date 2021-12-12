رئيس" النواب": مشاركتي في الفعاليات الدولية الخارجية يعزز الدبلوماسية البرلمانية المصرية

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي أن زياراته الخارجية خلال الأسابيع الماضية للمشاركة في عدد من القمم والمؤتمرات الدولية، استهدفت تعزيز الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية للدولة المصرية.

وقال جبالى- في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، عقب مشاركته على رأس وفدين برلمانيين في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل- إن المشاركة المصرية شهدت حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الاتحاد، وعكست فهماً واعياً لمختلف القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

وأشار إلى أنه ألقى كلمة أمام الجمعية البرلمانية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية، شدد فيها الحرص على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف: أن جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصرى.. كما فاز رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه زارعلى رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل)، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، وألقى كلمة حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط استعرض خلالها مجهودات الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تكللت باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ( Cop 27 )العام القادم.

وتابع: إننى شاركت أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، مؤكدا أن المشاركة شددت على حرص الجميع على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية.

ونوه إلى أنه تابع، خلال زياراته الخارجية ، ما قدمه مجلس النواب من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة.. وقال: إن " التشريعات عكست جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية.. هنيئاً لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة".​