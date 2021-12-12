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برلماني ينتقد تأخر وصول مشروعات القوانين.. وجبالي: اسهر عليها أفضل من مكان آخر

03:05 م الأحد 12 ديسمبر 2021
برلماني ينتقد تأخر وصول مشروعات القوانين.. وجبالي: اسهر عليها أفضل من مكان آخر

النائب أحمد بلال البرلسي

كتب- نشأت علي:

طالب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بإرسال مشروعات القوانين المقرر مناقشتها في الجلسات العامة، قبلها بوقت كافٍ للأعضاء؛ ليتمكنوا من مناقشتها.

وأشار البرلسي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن مشروعات القوانين تصل في وقت متأخر، مشيرًا إلى أن ثلاثة أو أربعة أيام غير كافية للمراجعة، لا سيما أن بعضها يلجأ فيها إلى المختصين.

وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان: هل 4 أيام غير كافية للدراسة والمراجعة؟ ليعقب النائب: عندنا التزامات مع دوائرنا، مطالبًا بأن تصل مشروعات القوانين مبكرًا.

ورد رئيس مجلس النواب على البرلماني، قائلًا: أفضل أن تسهر مع القوانين بدلًا من مكان آخر، متابعًا: سوف ننظر في هذا الاقتراح.

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