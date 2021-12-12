20 مرشحًا في القائمة الطويلة لجائزة أفضل سيناريو لكبار الكتاب

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مؤسسة ساويرس، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، الأعمال المرشحة للقائمة الطويلة لجائزة أفضل سيناريو فرع كبار الكتاب.

وجاءت القائمة كالتالي:

"لعب صغار" لـ "أحمد الصاوي"، "قبل الميلاد" لـ "أحمد ماهر“، "البقية في حياتكم" لـ “أشرف سرحان"، "المرايا " لـ “أمير عزب"، "سيدي العوام" لـ “تامر حميد"، "غيبوبة سكر" لـ "حاتم محمد صالح"، "علاج طبيعي" لـ "دينا حمزة"، "أصل الصورة" لـ "سالم الشهباني"، "النفير" لـ "سحر الدنجاوي"، "الأطلال السود" لـ "سعد القليعي"، "نبتدي منين الحكاية" لـ "شريف فتحي سالم"، "كف صفية" لـ "طارق رمضان عبد الكريم"، "قوت" لـ "عمرو جمعة"، "أمير الانتقام" لـ "محسن حديد"، "الوهم" لـ "مدحت شنن"، "ساعة شيطان" لـ "مصطفى الريدي"، "إرتداد" لـ "معتز شرباش"، "مورفين" لـ "نجاح عبد النور"، “في البدء كان" لـ “هبه عبد الفتاح"، "قايمة عفش" لـ "يسري الماحي".