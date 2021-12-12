"ادي فرصة لغيرك".. جبالي للنائب أباظة: آخر مرة تتكلم من غير طلب على الكمبيوتر

كتب- مصراوي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للنائب هاني أباظة، إنه لن يسمح له بالحديث عن أي تعديلات لم يتقدم بها على التابلت والكمبيوتر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف جبالي قائلًا لأباظة عقب إلحاح الأخير للحديث عن تعديلات في مشروع القانون: "لم تتقدم بتعديل جديد واتكلمت براحتك في المناقشات، ادّي فرصة لغيرك.. آخر مرة هتتكلم من غير طلب على الكمبيوتر، الكمبيوتر هو الفصيل".

ووجه جبالي رغم ذلك الشكر إلى أباظة على مجهوده في مناقشة مشروع القانون.

يُشار إلى أن النائب هاني أباظة رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال أباظة إن هذا القانون حق يراد به باطل ولا يمثل جودة تعليم ولا غيره، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، لم تفعل شيئاً منذ إنشائها إلا الخراب والدمار للتعليم.