بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من ١٢ ديسمبر وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠٢١.
اليوم ١٢ ديسمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
يوم ١٣ ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
يوم ١٤ ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.
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