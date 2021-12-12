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بالصور.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

02:34 م الأحد 12 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من ١٢ ديسمبر وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠٢١.

اليوم ١٢ ديسمبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم ١٣ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

يوم ١٤ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.​

سقوط أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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