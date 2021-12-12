ننشر القائمة الطويلة لجائزة ساويرس الثقافية بفرع الشباب

الأحد 12 ديسمبر 2021

02:27 م الأحد 12 ديسمبر 2021

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مؤسسة ساويرس، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، الأعمال المرشحة للقائمة الطويلة لجائزة أفضل رواية ومجموعة قصصية - فرع شباب الأدباء.

وجاءت القائمة كالتالي:

أولا: الرواية

"أنا أروى يا مريم" لـ “أريج جمال"، "ست أرواح تكفي للهو" لـ "دعاء ابراهيم"، "ترتيبات عشوائية" لـ "دنيا كمال القلش"، "ملاعيب الظل" لـ "شيرين هنائي"، " لون مثالي للغرق" لـ "ضحى صلاح"، "يوميات رجل يركض" لـ "فريد عبد العظيم"، "فندق هيجسياس" لـ "محمد أحمد فؤاد"، "كونداليني" لـ "ميرنا الهلباوي"، "مدينة الشمس" لـ "مينا ناجي"، "حشيش سمك برتقال " لـ "هدى عمران"، "اللقاء الأخير" لـ "يوسف نبيل".

ثانيا: المجموعة القصصية

"الشارع صفر" لـ "إسلام عشري"، "ست زوايا للصلاة" لـ "أميرة بدوي"، "رؤى المدينة المقدسة" لـ "أميمة صبحي"، ”دمية خشب" لـ "سعاد محمد التهامي"، "رأس مستعمل للبيع" لـ "شيرين فتحي "، "العالم في حفلة تنكرية" لـ "ماجد وهيب"، "نابليون والقرد" لـ “محمد عبد الله سامي".