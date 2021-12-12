أفضل سيناريو.. ننشر القائمة الطويلة لجائزة ساويرس الثقافية

الأحد 12 ديسمبر 2021

02:25 م الأحد 12 ديسمبر 2021

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مؤسسة ساويرس، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، الأعمال المرشحة للقائمة الطويلة لجائزة لجائزة أفضل سيناريو فرع شباب الكتاب.

وجاءت القائمة كالتالي:

"مقص نوال" لـ "بيشوي يوسف"، "حظ أفضل المرة القادمة " لـ "حابي سعود"، "حارس باب البحر" لـ “حازم مصطفى"، "ساووا الصفوف" لـ “دينا محمد راشد "،"خطيئتي تقيم" لـ "سارة عمرو جاد"، "وداعا حمدي" لـ "سيد عبد النبي مرسي"، "أحزان نادين السبعة" لـ "فادي جمال"، "على كنيش" لـ "مارك أمجد"، "الخريطة " لـ "محمد الجابري"، "روحي فيك" لـ "محمد جمال فتحي"، "الناظرون إلى السماء" لـ "محمد سالم عبادة"، "6 أكتوبر" لـ "محمد مجدي عبد الحليم"، "ما تخفيه سميرة العايقه" لـ "هيثم دبور".