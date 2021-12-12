إن شاء الله كله خير .. جبالي يترأس الجلسة العامة عقب عودته من مهمة عمل برلمانية

كتب- نشأت علي:

ترأس المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد ساعتين من الانعقاد.

ورحب عدد من أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة بعودة رئيس المجلس من الخارج، والذي كان في مهمة عمل برلمانية، وهوما عقب عليه رئيس البرلمان قائلا: شكرا لكم.. إن شاء الله كله خير.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد ترأسها في بدايتها أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.​