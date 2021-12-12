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شبابك صرف ومقاعد.. السكة الحديد توفر خدمات مميزة لذوي الهمم

02:23 م الأحد 12 ديسمبر 2021
شبابك صرف ومقاعد.. السكة الحديد توفر خدمات مميزة لذوي الهمم

هيئة السكة الحديد

كتب - أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تخصيص شباك لصرف التذاكر لذوي الهمم حتى يتمكنوا من الحصول على عليها بكل سهولة ويسر.

كما خصصت السكة الحديد، مقاعد لهم داخل القطارات، إضافة إلى توفير بعض الخدمات المجانية في سبيل راحتهم والتي منها عربة الجولف داخل محطة القاهرة لنقلهم من خارج المحطة إلى داخلها والعكس ، كما وفرت كراسي متحركة بمحطة القاهرة وعدد من المحطات المركزية ذات الكثافة العالية لنقلهم إلى الأرصفة وإلى خارج المحطة ، وكذلك لخدمة كبار السن.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم مراعاة إنشاء رامب بالمحطات أثناء تنفيذ مشروع التطوير بها بهدف التخفيف على ذوى الهمم، حيث أن الهيئة لا تألو جهدا لراحة جمهور الركاب. بحسب بيان صحفي.​

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