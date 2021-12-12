برلماني: الموافقة على قانون جودة التعليم "مؤامرة على الوطن".. وجبالي: تحذف من المضبطة

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة "نحن نتآمر على الوطن" التي وردت على لسان النائب هاني أباظة.

كان النائب هاني أباظة وجه انتقادات إلى مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قائلًا: "هذا حق يُراد به باطل"، مضيفًا: "هذه الهيئة تخسر من يوم ما اتعملت؛ فهناك 12 مليون خسائر".

وأضاف أباظة أن القانون لم يتغير عن القانون السابق ولا يرقى إلى طموحات الشعب المصري، متسائلًا: أين العمود الفقري في جودة التعليم مستقبل مصر، ومستقبل أبنائنا؟ وجودة التعليم استحقاق لا يمكن أن نفرط فيه .

وأعلن أباظة رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مشروع القانون لتطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على مستوياته كافة، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، مؤكداً: نحن في أزمة حقيقية؛ نحن خارج التصنيف الدولي، مفهوم التعليم لدينا مختلف ولا توجد جودة.

ونوه النائب بأن الرئيس السيسي أكد في مؤتمر التعليم العالي السابق ضرورة ضمان جودة التعليم، موضحًا أن منظومة التعليم مهانة ومنتج التعليم ضايع، ولا توجد تنمية مستدامة، متابعًا: "إذا وافقنا على هذا القانون سنكون مشاركين في مؤامرة على الوطن" .

وقرر رئيس الجلسة حذف كلمة "مؤامرة على الوطن" من المضبطة.