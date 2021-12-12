تخبُّط.. نائب "النور" ينتقد عدم حضور رئيس "القومية لضمان جود التعليم" مناقشة مشروع القانون

كتب- مصراوي:

وصف النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إجراءات الحكومة بشأن التعليم بأنها "بتعرج" ولا تقدم ما يؤكد مواكبتها تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب: لماذا لم تأتِ الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، خلال مناقشة مشروع القانون؟ قائلَا: "هيَّ الدكتورة يوهانسن ما جاتش ليه المجلس؟!".

وأشار خليل إلى أن هناك تخبطًا من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير التعليم، موضحًا أن الهيئة توافق على مشروع القانون ولا توافق على سياس وزارة التربية والتعليم.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كل مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.