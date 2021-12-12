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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب.. تعرف على التفاصيل

01:19 م الأحد 12 ديسمبر 2021
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب

كتب- نشأت علي

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة على قرار مكتب المجلس برفض طلب للنائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب لم يذكر أسمه.

وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، أن قرار مكتب المجلس برفض الطلب، لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لرفع الحصانة.

ووافق مجلس النواب، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.​

مجلس النواب رفع الحصانة أحمد سعد الدين

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