مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب.. تعرف على التفاصيل

كتب- نشأت علي

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة على قرار مكتب المجلس برفض طلب للنائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب لم يذكر أسمه.

وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، أن قرار مكتب المجلس برفض الطلب، لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لرفع الحصانة.

ووافق مجلس النواب، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.​