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النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الهئية القومية لضمان جودة التعليم

01:06 م الأحد 12 ديسمبر 2021
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الهئية القومية لضمان جودة التعليم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،من حيث المبدأ.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قد شهدت جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.​

مجلس النواب ضمان جودة التعليم الجلسة العامة للبرلمان تطوير أداء منظومة التعليم

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