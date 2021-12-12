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اسمها مستفز.. برلماني ينتقد عدم قيام هيئة ضمان جودة التعليم بدورها

01:03 م الأحد 12 ديسمبر 2021
اسمها مستفز.. برلماني ينتقد عدم قيام هيئة ضمان جودة التعليم بدورها

النائب أيمن أبو العلا

كتب- نشأت علي:

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أبدأ كلامي مستشهدًا بما قاله رئيس الجمهورية "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتابع أبو العلا: إحنا بنعمل اللي علينا تشريعيًّا؛ لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، مشيرًا إلى أن اسم الهيئة مستفز؛ لا سيما أنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلاً: "هذا فشل ذريع".

وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلًا: أين النتائج؟ مشددًا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

وطالب أبو العلا بضرورة التركيز في جودة التعليم وأن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلًا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.

النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب جودة التعليم

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