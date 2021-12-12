نموذج فريد.. ذوو الهمم يلفتون الأنظار في فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صور

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت، قبل قليل، فعاليات اليوم الثاني من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تعقد لمدة خمسة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني، منافسة بين المتسابقين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، خاصة من لجنة التحكيم التي أشادت بالمستوى العالي لذوي الهمم.

وأكدت لجنة التحكيم، أن المتسابقين من ذوي الهمم ضربوا نموذجًا فريدًا في الإصرار والعزيمة والتحدي، وأن المنافسة بينهم لها طابع خاص ومتميز لأنها لا تقتصر على إجادة الحفظ فقط وإنما تتجاوز ذلك إلى المنافسة في عذوبة الصوت والتمكن في محاكاة التعبير القرآني والتفرد بحفظ أرقام الصفحات والآيات ، مما قد يعجز عنه بعض القادرين.

جدير بالذكر أن ثمانية متسابقين يتنافسون على فرع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم: نادي سعد جابر ، ومحمد أحمد حسن عبدالحليم ، وأحمد محمد محمد علي السيد ، وأسماء عادل سيد أحمد محمد ، وعبدالرحمن مهدي جمال ، وأميرة أحمد عبدالوهاب محمد ، وأحمد عبداللاه رشدي عبداللاه ، وزينب علي محمد أحمد.

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