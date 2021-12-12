بدء التشغيل التجريبي لـ٦ خطوط نقل جماعي خارجي جديدة بمدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي لـ6 خطوط اتوبيسات نقل جماعي خارجي جديدة ( كمرحلة أولى ) لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث يشتمل كل خط على عدد 4 أتوبيسات للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة مميزة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدينة.

وأضاف المهندس الغيطى، في بيان اليوم، أن مسارات الخطوط الجديدة هي: العبور - السيدة عائشة، والعبور - العتبة، والعبور - العباسية وينتهي في عبدالمنعم رياض، والعبور - المرج، والعبور - التجمع الخامس، والعبور - المؤسسة، والعودة بنفس خطوط السير.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن منظومة النقل الجماعي الجديدة، ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

جدير بالذكر، أنه سبق طرح وترسية عدد من خطوط النقل على عدد من الشركات العاملة بالنقل الجماعي، لتدعيم خطوط النقل الخارجي بمدينة العبور، بالتنسيق مع جهاز النقل البرى برئاسة المهندس سيد متولي.