وزير السياحة: استمرار لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لمدة شهرين

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 313 لسنة 2021.

المادة الأولى: تستمر لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2021، وذلك لمدة شهرين او لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: