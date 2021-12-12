للمرة الثانية.. وزير التعليم يعتذر لـ"النواب" عن عدم الحضور هذا الأسبوع

كتب- مصراوي:

قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اعتذارًا إلى مجلس النواب لعدم قدرته على حضور جلسات المجلس هذا الأسبوع؛ نظرًا لارتباطه بزيارة خارجية في مهمة وطنية إلى دولة الإمارات.

وأعلن رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، وكيل أول النائب المستشار أحمد سعد الدين، أنه تقرر تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة.

كان جدول أعمال المجلس يتضمن الثلاثاء المقبل مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن موضوعات؛ ومنها مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها؛ خصوصاً الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

جدير بالذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، كانت ناقشت خلال اجتماع سابق طلبات إحاطة مقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي لم يحضر حينها أيضًا الاجتماع.

وقال مصدر برلماني من داخل الاجتماع لـ"مصراوي"، حينها، إن الوزير طارق شوقي لم يحضر، وحضر مكانه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رضا حجازي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم حضور الوزير المختص خلال مناقشة مصير الطلاب؛ خصوصًا الأطفال، معربين، وقتها، عن استغرابهم لعدم حضوره رغم تحديد موعد الجلسة منذ فترة طويلة.