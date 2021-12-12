بنك ومحال وأرض فضاء.. تفاصيل مزاد علني بمحافظة القاهرة الأربعاء القادم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات والتعاقدات بمحافظة القاهرة، عن بيع أراضي ووحدات سكنية ومحال تجارية.

وخصصت محافظة القاهرة جلسة المزاد على أن تكون يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 الساعة 12 ظهرا في مقر نادي شرطة القاهرة بعابدين.

وتطرح المحافظة في جلسة المزاد المعلنة القطع والوحدات والمحال التالية:

1- بيع 76 محلا تجاريا بمشروع الإسكان الاقتصادي بالأسمرات 2 بحي الأسمرات بمساحات تتراوح من 25.6 م إلى 58.5 م، ويبلغ تأمين دخول المزاد 4800 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- بيع 8 قطع أراضي فضاء بالمنطقة الصناعية وامتدادها الملحقة بسوق العبور بمساحات تتراوح بين 479.72 م و1805.25 م تقريبا، على أن يكون تأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لموقع انتظار مركبات بسوق العبور بمساحة 2288 م تقريبا، ويبلغ تأمين دخول المزاد 11 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

4- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمبنى إداري مصرفي "بنك" بسوق العبور بمساحة 115 م تقريبا، وتأمين دخول المزاد 66 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

5- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد 10 أماكن تركيب وإقامة محطات تقوية المحمول بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

6- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لعدد 126 محلا بعنابر 7 و8 و11 بمنطقة الفوارغ بمساحة 50 م لكل محل بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 3000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

7- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لمحل خضار عنبر 11 بمساحة 140 م بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

8- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لمحل فاكهة عنبر 8 بمساحة 135 م بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

9- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ 4 كافتيريات و12 محل خدمات بمساحات من 10 م إلى 122 م بسوق العبور، ويبلغ تأمين دخول المزاد 5000 جنيه للكافتيريات و2000 جنيه لمحال الخدمات، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

10- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ 3 محال خدمات بمساحات تتراوح بين 35.5 م إلى 40 م تقريبا بسوق العبور، ويبلغ تأمين دخول المزاد 5000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

11- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لمحل رقم 77 عنبر 4 منطقة الفوارغ بمساحة 50 م تقريبا بسوق العبور، وتأمين دخول المزاد 5000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.