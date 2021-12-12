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بكري في بيان عاجل: حظر دخول المصريين إلى كندا صادم

11:25 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
بكري في بيان عاجل: حظر دخول المصريين إلى كندا صادم

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أدلى عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري ببيان عاجل أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وقال بكري إنه يتقدم ببيانه العاجل نظرا لأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة وجود حملة تشويه ضد البلاد كلما حدث تقدم في الدولة وافتتاح المشروعات القومية.

وأضاف بكري أن قرار الحكومة الكندية بشأن حظر دخول المصريين صدمة كبيرة ويأتي في إطار السياسية العدائية ضد مصر، موضحا أن مصر تتعرض لحملة دولية لزعزعة أمنها واستقرارها سواء كان مصدر هذه الحملة من إيطاليا تارة وبريطانيا تارة أخرى أو من أمريكا أو من أي جهة لا تريد تقدم البلاد.

وأشار إلى أن هناك أمانة وطنية على هذا المجلس ويجب أن يقوم بها بشأن الدفاع عن البلاد، مشددا على ضرورة التحرك بشأن مواجهة هذه التحديات والمحاولات.

ونوه إلى أن حركة حماس تقوم أيضا بحملة ضد مصر رغم قيام الدولة المصرية بإعادة بناء قطاع غزة، مؤكدا أن حماس لا تقوم إلا بما يضر القضية الفلسطينية وتعرقل المصالحة الفلسطينية.

مجلس النواب حظر دخول المصريين كندا مصطفى بكري

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