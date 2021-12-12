إنجاز 29 ألف شقة.. جهاز حدائق العاصمة يحتفل بمرور عام على قرار إنشاء

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليومين الماضيين، حيث يكون الطقس معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية مائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، في تصريحات تليفزيونية، أنه بداية من الاثنين، يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى والصغرى، على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار والليل، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 19 درجة بنهاية الأسبوع كما تصل على المناطق الجنوبية من 19 إلى 23 درجة، كما تصل الحرارة الصغرى لـ8 درجات.

وأكدت أن أبرز الظواهر الجوية، وجود الشبورة المائية والتي تتكون في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر كما يوجد أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة بسبب وجود امتداد في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بجانب اختلاف الكتل الهوائية حيث يوجد كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط تعمل على خفض درجات الحرارة.