مُتحدث الصحة: لقاحات كورونا تخفف شدة المرض.. وتقلل أعداد الوفيات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كلما طالت المعركة بيننا وبين فيروس كورونا ينتظر الناس أن يتحول الوباء إلى مرض أخف وأعراضه بسيطة.

وأضاف عبدالغفار عبر حسابه على فيسبوك، الأحد: "لكن تبقى الحقيقة أن تحول مرض كوفيد -١٩ إلى مرض أخف ليس قرارا سيتخذه الفيروس، لكنه قرار سيتخذه الناس إذا قرروا الاستفادة من التطعيم".

وشدد على أن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا سترفع درجة مناعتنا وتجعل شدة المرض أخف وأعداد الوفيات أقل.