حدث ليلاً| "التعليم" تحسم موقف طلاب الدبلومة الأمريكية.. وشروط دخول المصريين السعودية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



في 6 نقاط.. وزير التعليم يحسم موقف طلاب الدبلومة الأمريكية

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف امتحان الـest لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.

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شروط دخول المصريين السعودية لأداء العمرة وأسعار الحجر الصحي للمعتمرين- فيديو

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، شروط دخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، قائلًا: "إن وكالة شئون العمرة التي تتبع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أصدرت بيان منذ قليل كشفت خلاله فيه 3 نقاط تهم المعتمر المصري.

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"قتلها وانتحر".. النيابة تعاين موقع "مقتل زوجين" في شبرا

فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية طوقًا أمنيًا حول العقار الذي شهد واقعة إقدام مهندس عاطل عن العمل على قتل زوجته والانتحار قفزًا من الطابق الثاني عشر.

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الآثار: "نجحنا في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية من 2011 وحتى الآن"

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف على الإدارة العامة للأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن الأثار المصرية هي إرث للشعب المصري مهما كانت القطع صغيرة أو كبيرة فهي جزء من التاريخ المصري ونتاج للحضارة المصرية وإذا خرجت من مصر بطريقة غير شرعية فيجب العمل على استردادها لتكمل المنظومة العلمية والتاريخية لمصر.

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وزير التموين عن رفع سعر أنابيب البوتاجاز: الحكومة تتحمل جزء والمواطن جزء

علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتجاز.

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الكاظمي: طريق الدولة نمهده معاً.. والعراق يستعيد عافيته الكاملة تباعا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي أن "طريق الدولة العراقية قد يكون صعباً ومؤلماً، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن اللا دولة هي خيانة لأنفسنا أولاً وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لارثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة، والعراقي لا يخون ذاته، ولا وطنه" ، موضحًا أن طريق الدولة نعبّده معاً بإرادة عراقية خالصة ، مشيرا إلى أن العراق يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعا.

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التمويل العقاري| شروط الشهر العقاري للحصول على شقة بفائدة 3%

كشفت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية، وفقًا لشروط التمويل العقاري بفائدة 3%.

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الأعلى للجامعات يحسم موقف طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة 22 نوفمبر الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلب المقدم من بعض أولياء الأمور للنظر في شأن الموافقة على احتساب نتائج امتحان S.A.T للعام الدراسي 2022/2021 للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية.

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