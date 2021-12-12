كورونا في 24 ساعة| ظهور متحور جديد.. وسر رعب العالم من "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 454 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 306106 حتى اليوم.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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دراسة: فعالية لقاح فايزر ضد أوميكرون تصل إلى 22.5% فقط

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

مصر للطيران: "جاهزون ومستعدون لتسيير رحلات العمرة"

رويترز: تركيا تسجل 6 إصابات بمتحور كورونا "أوميكرون"​