​​الشقق زادت 8% في 2021.. "GLL": زيادة جديدة في 2022.. ونصائح بشأن الشراء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي، مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الجاري، متوقعا أن تشهد ارتفاعات تدريجية خلال 2022 بقين تتراوح بين 10 إلى 15%، نتيجة موجة التضخم العالمية التى بدأت خلال الربع الأخير من 2021.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار الوحدات السكنية والزيادات الأخيرة تأثرت بارتفاع نسب التضخم، حيث زادات أسعار مواد البناء وكذلك المواد البترولية وكل مدخلات صناعة العقارات مما اثر على أسعار الوحدات السكنية في النهاية.

وتابع: "أسعار العقارات لن تنخفض خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء موجة التضخم العالمية والتي ستحتاج إلى وقت لحدوث ذلك"، لافتًا إلى أن العالم أغلق فترة طويلة ومع متصف 2021 بدأت الحياة تعود بشكل طبيعي مما تسبب في موجة التضخم الحالية.

وقال إن السوق العقاري في مصر حاليا يتمتع بقدرة شرائية كبيرة نتيجة وجود استقرار في الاقتصاد المصري مما انعكس على القوة الشرائية، لافتًا إلة أن الوقت الحالي الأفضل للشراء، كما أن العائد على الاستثمار في الوحدات السكنية حاليا يصل لـ6% سنويا.

وأكد مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، أن المطورين العقاريين نتيجة لمواجهة التحديات المفروضة عليهم قاموا بتقليل مساحات الوحدات في القطاع السكني، كما يتم بالقطاع الإداري تنفيذ مساحات مفتوحة يتم تأجيرها بمرونة باليوم أو بالشهر حسب الحاجة.

أشار إلى أن الطلب سيكون بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتوسعات زايد وأكتوبر، بحيث تزداد توجهات العملاء الراغبين في الاستفادة من توجه السياحة لمنطقة الغرب مقابل توجه العملاء الباحثين عن سكن وخدمات لمنطقة شرق القاهرة.



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