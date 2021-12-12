تحرك مصري جديد بشأن موسم العمرة

​​​كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت غرفة شركات السياحة المصرية، اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، بضرورة التعميم على على الشركات السعودية، بإعداد العقود الجديدة لموسم 1443 هجرية، بالنظام الإلكتروني PDF، على أن تتضمن العقود بيانات الشركة المصرية في الصفحة المخصصة لذلك، وأن تكون العقود موثقة من الغرفة التجارية كما جرت العادة في هذا الشأن.

وحصل "مصراوي" على نسخة من الخطاب الموجه للجهات السعودية، وجاء فيها: في إطار التجهيز والاستعداد لموسم العمرة الجديد 1443 هجرية، فقد تم تطوير البوابة المصرية للعمرة لتوثيق عقود العمرة بين الشركات السعودية والمصرية إلكترونيا.

وتابعت الغرفة: ولحين الإعلان عن الضوابط والقواعد المعمول بها لموسم العمرة الجديدة 1443 هجرية، من قبل وزارة السياحة والآثار، وحرصا على حسن سير العمل واتخاذ السبل التي تتضمن إنهاء إجراءات التوثيق بسهولة ويسر، نرجوا من جانبكم موافاة الغرفة ببيان محدث بكافة الشركات السعودية العاملة في العمرة والمفعلة على الأنظمة السعودية على (Excel sheet) يتضمن الآتي:

- اسم الشركة السعودية بالعربية المسجل بوزارة الحج والعمرة.

- رقم الترخيص.

- اسم الشركة السعودية بالإنجليزية المسجل بوزارة الحج والعمرة.

- الإيميل الرسمي للشركة.

- رقم الموبايل.

وتابعت غرفة السياحة: وذلك حتى يتسنى للغرفة فور الإعلان عن الضوابط من جانب وزارة السياحة، إرسال اسم المستخدم، وكلمة المرور إلى جانب الشركة السعودية حتى تتمكن الشركة السعودية من الدخول على البوابة المصرية للعمرة واستكمل إجراءات توثيق العقود.

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