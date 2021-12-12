​​لتلاشي شحن العداد أكثر من مرة.. نصائح ضرورية لترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يعاني الكثيرون من نفاذ الرصيد في عداد الكهرباء مسبق الدفع، ويرجع هذا إلى زيادة الاستهلاك، خاصة إذا كان الاستخدام تجاري، لذلك يبحث الكثيرين عبر محرك البحث جوجل عن طرق وأهم نصائح ترشيد الكهرباء.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي الخطوات اللازمة والنصائح الواجب اتباعها عند حدوث مثل هذه الوقائع خشية عدم وجود أى تأثيرات سلبية أو مشكلات.

أولًا: نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب:

1- احرص على غلق أبواب ونوافذ المكتب عند استخدام المكيف، خاصة خلال فصل الصيف، ويفضل أن تكون درجة الحرارة عند 24 درجة.

2- إغلاق إضاءة الغرف عند الخروج، حتى إذا كان العمل قائمًا، فذلك يخفف الأحمال، ويقلل من قيمة الفاتورة.

3- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

4- تغيير اللمبات العادية الموجودة بالمكتب بلمبات الليد الموفرة للطاقة والكهرباء.

5- عند مغادرة المكتب يجب فصل جميع أجهزة الكمبيوتر أو اللاب التوب أو الطابعات أو ماكينات التصوير، لتوفير الكهرباء.

6- توعية العاملين في المكتب بأهمية ترشيد الكهرباء من خلال وضع لافتات تحمل أهم النصائح.

7- اختيار الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

وفيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية فإنه يجب اختيار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة التي تساعد بشكل كبير في توفير الكهرباء، من خلال قراءة بطاقة كهرباء الطاقة التي تتواجد مع الجهاز.

ووفقًا للصفحة الرسمية لجهاز الكهرباء، فإن بطاقة الكهرباء، هي بطاقة توعوية توضح مدى كفاءة الجهاز من حيث استهلاك الطاقة وجودته، وهي تنقسم إلى عدة مستويات كالآتي:

1- البطاقة ذات اللون الأخضر (Aأو+ A أو A ++) يشير الى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية.

2- أما البطاقة ذات اللون الأحمر ويرمز لها بالحرف (E) يشير إلى أن الجهاز أقل من حيث مستوى الكفاءة وأكثر استهلاكًا للكهرباء.