طلب إحاطة لوزير البترول بسبب تشغيل الفنيين أيام السبت بدون بدلات

​​​​كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور احمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تشغيل العمالة الفنية أيام السبت، بدون بدلات أو إجازات.

حيث جاء نص الطلب كالتالي:

استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حول قرار رئيس مجلس إدارة شركة "تاون جاس" بتشغيل العاملين الفنيين أيام السبت دون بدلات أو إجازات، مخالفًا قانون العمل وتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أنه يوجد عدد كبير من حالات الفصل التعسفي لعدد من العاملين دون اتباع الطريق القانوني التأديبي، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة وحضور قيادات وزارة البترول للوقوف على حقيقة الأمر وحفظ حقوق العامل.