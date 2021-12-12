اليوم.. اقتراحات النواب تناقش إنشاء مراكز شباب في المنيا ودمياط

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، 13 اقتراحًا برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، بشأن إنشاء أو تطوير ورفع كفاءة ودعم مراكز شباب وأندية رياضية.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد حته، الأول: بشأن تنجيل مراكز شباب العباسية- ملاطية- بلهاسة- شم القبلية، وتقديم دعم مالي للأنشطة الرياضية بهذه المراكز- مدينة مغاغة– محافظة المنيا، والثاني: بشأن بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية – محافظة المنيا.

وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة من النائب أحمد حتة، بشأن تنجيل ملعب مركز شباب بلهاسة ومركز شباب شم القبلية ومركز شباب ملاطية، أوضح أن ملعب شباب شم القبلية جاري العمل به ومطلوب سرعة التنفيذ وإنجاز العمل، وملعب بلهاسة تم الاستلام من الشركة المنفذة، وتم بدء التنفيذ ومطلوب سرعة التنفيذ وإجراء التنجيل، وبخصوص ملعب مركز شباب ملاطية تم إدراجه في خطة الوزارة في تنجيل الملاعب بمراكز الشباب بالوزارة، وحتى تاريخه لم يتم العمل بتنجيل مركز شباب ملاطيه مع العلم أنه تم الاعتماد المالي له وطرحه وإسناده للشركة المنفذة، ومر أكثر من 3 سنوات علي الإسناد ولم يتم البدء في تنفيذ التنجيل حتي الآن، ومطلوب دعم مركز شباب شم القبلية ومركز شباب بلهاسة ومركز شباب ملاطية.

ويتعلق الاقتراح برغبة بشأن بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية – محافظة المنيا، حيث إنه جاري العمل به والمطلوب سرعة تنفيذ الأعمال بسور مركز شباب العدوة، أما سور مركز شباب مغاغة لم يتم إنشائه ولم يتم العمل به حتي الآن، مع العلم أنه تم الإدراج منذ أكثر من عام لسور مركز شباب مغاغة وتم الإسناد والاعتماد المالي وحتي تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال بإنشاء سور مركز شباب مغاغة بسبب مشكله اعتماد المخطط التفصيلي للمساحة بمركز شباب مغاغة، ولم يتم العمل بإنشاء سور مركز شباب مغاغة حتي تاريخه.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى نادى ناصر لأبناء الشعب – محافظة أسيوط، حيث إنه يستهدف خدمة الأهالى وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية لهم، مطالبا بسرعة الإدراج في الخطة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبدالقادر قبلي – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية الخياط – محافظة دمياط.

وتشمل أيضًا، الاقتراحات برغبة التي ستناقشها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن دعم مركز شباب السرو مركز الزرقا – محافظة دمياط، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة أيلاريا سمير محارص، الأول: بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب – محافظة البحر الأحمر، والثاني: بشأن استكمال الأعمال المتوقفة بالملعب الخماسي بمركز شباب المسلمين بمنطقة الزهار - الغردقة – محافظة البحر الأحمر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الشاورية – مركز نجع حمادي – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز شباب زفتى ونادى للتجديف بنادي زفتى الرياضي – محافظة الغربية.​