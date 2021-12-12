وزيرا ثقافة مصر وتونس في عرض "آه كارميلا" بأيام قرطاج المسرحية

(مصراوي):

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة حياة قطاط القرمازي والفنانة سميحة أيوب العرض المسرحي المصري "آه كارميلا" المشارك في المسابقة الرسمية في الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية الذي تحل مصر عليه ضيف شرف، بسينما الريو بنهج ابن خالدون بالعاصمة بحضور السفير إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

يذكر أن عرض "آه كارميلا" من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، تأليف الكاتب الإسباني خوسيه سانشيز، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد فريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبدالرازق، موسيقى معتز مجدي، عرائس ماجد عبدالرازق، استعراضات محمد عبدالصبور، وتدور أحداثه حول فترة الحرب الأهلية الإسبانية التي تسبب في موت الكثير من المواطينن، وكانت ما بين القوميين والجمهوريين، والقصة تتمحور حول أثنين من الممثلين الشعبيين وهم "باولينو وكارميلا"، وهما يتجولان في كل المدن من أجل تقديم عرضهما، وصادف أن يقدماه أمام الجنرال فرانكو قائد القوات المعادية لمدينتهم، ولكن "كارميلا" ترفض تقديم العرض وتواجه بكل قوة الجنرال وضباطه و"باولينو" ترك "كارميلا" تموت من أجعل أن يعيش، ولكن عاش في خياله بأنها مازلت على قيد الحياة وتلتقي به كل يوم على المسرح.