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لجنة البحث العلمي بالقومي للمرأة تزور المعهد القومي لأورام الثدى

12:27 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
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كتبت: نور العمروسي

قامت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة بزيارة إلى المعهد القومي لأورام الثدى وبحضور السادة أعضاء اللجنة والدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة والأستاذة نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة أن الزيارة تهدف إلى مساندة ودعم المريضات لتحسين نوعية حياتهن والتخفيف من آلامهن ورفع معنوياتهن وهو الأمر الذي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي .

المجلس القومي للمرأة لجنة البحث العلمي المعهد القومي لأورام الثدى

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