استمرار جولات تدريب المحليات في مقرات نواب التنسيقية

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(مصراوي):

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للأسبوع الثالث على التوالي جولات تدريب المحليات والتي تعقد في مقرات نوابها، في مقر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

واستمرت التدريبات بشكل مكثف لمدة ثلاثة أيام لتشمل عدداً من المواضيع الهامة، حيث افتتح النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ اليوم الأول بمحاضرة عن الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، ثم استكمل اليوم بتدريب بعنوان "الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول".

وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدرييًا عن "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين " وشهدت التدريبات تفاعل الحضور مع المتدربين بالأسئلة وتسجيل الملاحظات في ورش العمل التي تعقب كل تدريب.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن هذا التدريب بشكل مسبق وتلى هذا تسجيل إلكتروني للراغبين في الحضور، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد الكوادر المناسبة والتي لديها رغبة في الإستفادة وتنمية مهاراتهم السياسية والشخصية.