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التمويل العقاري| شروط الشهر العقاري للحصول على شقة بفائدة 3%

10:44 م السبت 11 ديسمبر 2021
التمويل العقاري| شروط الشهر العقاري للحصول على شقة بفائدة 3%

مبادرة التمويل العقاري


كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية، وفقًا لشروط التمويل العقاري بفائدة 3%.

وقالت المصلحة، إن من ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية (وفقًا للتمويل العقاري – 3%) شهادة عقارية لصالح وضد البائع.

لذا يراعى التالي:

أولًا: ضرورة مراعاة تسليم الشهادات العقارية المطلوبة للحصول على وحدة سكنية وفقًا للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري - 3% خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الشهادة، شريطة اشتمال الطلب على الغرض منهن وإثبات ذلك في الشهادة.

ثانيًا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين تنفيذ ما تقدم بكل دقة.

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الشهر العقاري التمويل العقاري وزارة العدل الشهادات العقارية

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