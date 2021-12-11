التمويل العقاري| شروط الشهر العقاري للحصول على شقة بفائدة 3%
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية، وفقًا لشروط التمويل العقاري بفائدة 3%.
وقالت المصلحة، إن من ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية (وفقًا للتمويل العقاري – 3%) شهادة عقارية لصالح وضد البائع.
لذا يراعى التالي:
أولًا: ضرورة مراعاة تسليم الشهادات العقارية المطلوبة للحصول على وحدة سكنية وفقًا للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري - 3% خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الشهادة، شريطة اشتمال الطلب على الغرض منهن وإثبات ذلك في الشهادة.
ثانيًا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
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