كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود الأحد، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، خلال ساعات النهار، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة: العظمى 25 - الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 22 - الصغرى 13

بورسعيد: العظمى 22 – الصغرى 14

سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 11

أسوان: العظمى 30 - الصغرى 14

حلايب: العظمى 28 – الصغرى 16

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