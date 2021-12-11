الأوقاف تعلن ضوابط صلاة الجنازة.. و7 ضوابط على المصلين التعرف عليها

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد ومديري المديريات، بتكثيف المتابعة الدورية على المساجد والزوايا، للتأكد من تنفيذ ضوابط صلاة الجنازة بالمساجد والزوايا الكبرى، التي تقام فيها صلاة الجمعة.



وشددت الوزارة على عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة في الزوايا الصغيرة أو المساجد الصغيرة التي لا تقام بها صلاة الجمعة، مشددة على أنه فى حال رصد أى مخالفة للقرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على المسجد.

كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة اتباع الضوابط الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد بشكل عام، وصلاة الجنازة بشكل خاص، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وأن يحمل كل مصل معه سجادة الصلاة الخاصة به، لافتة إلى أن عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة يصل لأكثر من 80 ألف مسجد.



ويذكر أن من بين ضوابط الصلاة في المساجد التي وضعتها وزارة الأوقاف عقب إعادة فتح المساجد بعد غلقها بسبب جائحة كورونا:

1- ارتداء الكمامة.

2- فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

4- عدم فتح دور المناسبات.

5- عدم زيارة الأضرحة.

6- عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

7- تفويض مديري المديريات بإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.