​الصحة: 3 مشروبات تغنيك عن الفيتامينات.. وتقي من كورونا

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك"، إن 3 مشروبات تغني عن تناول أقراص الفيتامينات، بالإضافة إلى أنها تقي من فيورس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة في المنشور، أن المشروبات الثلاثة كما يلي:

- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين "ج".

- اللبن مصدر طبيعي للبروتين والزنك، تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك.

- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه في اليوم.

