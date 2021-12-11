الصحة: 3 مشروبات تغنيك عن الفيتامينات.. وتقي من كورونا
كتب- أسامة علي:
قالت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك"، إن 3 مشروبات تغني عن تناول أقراص الفيتامينات، بالإضافة إلى أنها تقي من فيورس كورونا "كوفيد 19".
وأوضحت الوزارة في المنشور، أن المشروبات الثلاثة كما يلي:
- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين "ج".
- اللبن مصدر طبيعي للبروتين والزنك، تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك.
- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه في اليوم.
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