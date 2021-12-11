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​الصحة: 3 مشروبات تغنيك عن الفيتامينات.. وتقي من كورونا

09:55 م السبت 11 ديسمبر 2021
​الصحة: 3 مشروبات تغنيك عن الفيتامينات.. وتقي من كورونا

عصير البرتقال

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك"، إن 3 مشروبات تغني عن تناول أقراص الفيتامينات، بالإضافة إلى أنها تقي من فيورس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة في المنشور، أن المشروبات الثلاثة كما يلي:

- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين "ج".

- اللبن مصدر طبيعي للبروتين والزنك، تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك.

- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه في اليوم.
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عصير البرتقال الفيتامينات فيروس كورونا وزارة الصحة

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