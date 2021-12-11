وزير التموين عن رفع سعر أنابيب البوتاجاز: الحكومة تتحمل جزء والمواطن جزء

كتب– أسامة علي:

علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على قرار الحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتجاز.

وقال وزير التموين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى: "الغاز غلي ولازم نفهم كدة، والبوتجاز غير الغاز الطبيعي، فهذه مادة والغاز الطبيعي مادة أخرى، حيث إن الحكومة تستورد غاز البوتجاز".

وأضاف المصيلحي: "لا يمكن لأي أحد يحب أن الحاجة تغلى، لكن في نفس الوقت الناس اللي بتقول الحكومة تتحمله، ستتحمله الحكومة بالسلف، وزيادة الدين؟!"، مضيفًا: "لأن فلوس الحكومة هي فلوس الشعب، وبالتالي جزء من فلوس الشعب هتشتغل في خدمة الدين، وبعد كدة مش هنلاقي فلوس نعمل طرق ومشروعات وخدمات".

وأضاف وزير التموين، أن الحل الأمثل هو أن تتحمل الحكومة جزء ويتحمل المواطن جزء، لذلك قررت الحكومة زيادة سعر الأنبوبة 5 جنيهات للمنزلية و10 جنيهات للتجارية.