انقطاع مياه الشرب عن الشماليات السياحية في 6 أكتوبر

كتب– أسامة علي:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، كسر مفاجئ في خط مياه الشرب المغذي لمنطقة الشماليات السياحية الأولى والثانية والثالثة، عصر اليوم السبت.

وأكد الجهاز أنه ترتب على الكسر المفاجئ لخط المياه، قطع الخدمة عن منطقة الشماليات السياحية (1، 2، 3) بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الإصلاح خلال 5 ساعات.