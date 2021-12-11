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انقطاع مياه الشرب عن الشماليات السياحية في 6 أكتوبر

09:10 م السبت 11 ديسمبر 2021
انقطاع مياه الشرب عن الشماليات السياحية في 6 أكتوبر

انقطاع مياه الشرب

كتب– أسامة علي:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، كسر مفاجئ في خط مياه الشرب المغذي لمنطقة الشماليات السياحية الأولى والثانية والثالثة، عصر اليوم السبت.

وأكد الجهاز أنه ترتب على الكسر المفاجئ لخط المياه، قطع الخدمة عن منطقة الشماليات السياحية (1، 2، 3) بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الإصلاح خلال 5 ساعات.

انقطاع مياه الشرب مدينة 6 أكتوبر مياه الشرب

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