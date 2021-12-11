Masrawy logo white

بالفيديو.. الجيزة تواصل أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني

07:56 م السبت 11 ديسمبر 2021
بالفيديو.. الجيزة تواصل أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني

الجيزة تواصل أعمال صيانة كوبري

كتب- أسامة علي:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني، تحقيقًا للسيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.

وأكدت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لجسم الكوبري، في منزل شارع مراد وتنتهي الأعمال في الــ 5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 دون تعطيل حركة المرور.

وفي السياق، قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال، نشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدى المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

صيانة الكباري كوبري الجيزة المعدني محافظة الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة تونس ومصر في نصف نهائي كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا