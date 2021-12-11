بالفيديو.. الجيزة تواصل أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني

كتب- أسامة علي:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني، تحقيقًا للسيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.

وأكدت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لجسم الكوبري، في منزل شارع مراد وتنتهي الأعمال في الــ 5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 دون تعطيل حركة المرور.

وفي السياق، قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال، نشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدى المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.