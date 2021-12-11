السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات في قبلي وبحري

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجهين القلبي والبحري.

وقالت السكة الحديد، في بيان اليوم السبت، إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة، خاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب، تقرر الآتي:

- اعتبارًا من يوم 13/12/2021:

تعديل تركيب قطاري 648 / 655 ركاب محرم بك / الضبعة و العكس بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي.

تعديل تركيب قطارات 732 / 735 ركاب سوهاج / نجع حمادي و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي

تعديل تركيب قطارات 719 / 722 ركاب سوهاج اسيوط و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي

- اعتبارًا من يوم 15/12/2021:

تعديل تركيب قطارات 536 / 847 / 848 / 853 / 854 / 859 / 860 ركاب طنطا / منوف / كفر الزيات و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي

- اعتبارًا من يوم 16/12/2021:

تعديل تركيب قطارات 845 / 846 / 851 / 857 / 858 ركاب منوف / كفر الزيات و العكس بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدولهم الحالي

- اعتبارًا من يوم 17/12/2021:

تعديل تركيب قطار 531 ركاب منوف / طنطا بتركيب 7 عربات محسنة (تحيا مصر) جدوله الحالي.​